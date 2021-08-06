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Челябинцев приглашают на встречу с олимпийским призером Кириллом Пискловым

Челябинцев приглашают на встречу с олимпийским призером Кириллом Пискловым

Сегодня состоится «Баскет-пятница». Любителей баскетбола приглашают на очередную «Баскет-пятницу». Участников ждет насыщенная программа: конкурсы с подарками от ведущего Никиты Волкова, а также мастер-класс от детско-юношеской команды «Челбаскета».

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