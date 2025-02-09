Выставка «Мир волшебной скорлупы» работает в Усадьбе Сукачева

7 февраля в Усадьбе В.П. Сукачева открывается выставка «Мир волшебной скорлупы» (0+). Экспозиция включает около 170 экспонатов из коллекции Альбины Праздничных, демонстрирующих художественную обработку яичной скорлупы, сообщили в пресс-службе музея.
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