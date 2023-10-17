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Царьград

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Кузбасский проект по использованию искусственного интеллекта выиграл федеральный грант

Кузбасский проект по использованию искусственного интеллекта выиграл федеральный грант

Размер гранта составляет четыре миллиона рублей.Интеллектуальная система, которую разрабатывают специалисты из Кузбасса, будет диагностировать болезнь, связанную с возрастной потерей скелетной мышечной массы и функции мышц.

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