Кузбасский проект по использованию искусственного интеллекта выиграл федеральный грант

Размер гранта составляет четыре миллиона рублей.Интеллектуальная система, которую разрабатывают специалисты из Кузбасса, будет диагностировать болезнь, связанную с возрастной потерей скелетной мышечной массы и функции мышц.
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