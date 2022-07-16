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«Газпром» и УЕФА подпишут соглашение о досудебном урегулировании взаимных претензий. Ранее союз расторг контракт

«Газпром» и УЕФА работают над соглашением об урегулировании претензий. – УЕФА в одностороннем порядке разорвал контракт с «Газпромом».

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