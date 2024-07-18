Превращение в малообразованных полудурков

Vladimir Bogdanov

Телевидение приводит людей к фрагментарному, поверхносстному мышлению. Постоянное прерывание программы на рекламу, перескакивание с одного фрагмента передачи на другой, с рпиглашением не отходить от ТВ, т.к. будет продолжение первого, а затем и со вторым фрагментом происходит то же самое. "Мы прервёмся на несколько минут, но оставйтесь с нами". Минуты прошли, а мысль потеряна или совсем ушла. Вот и всё. В советском телевидении не было рекламы. Человек внимательно следил за передачей, успевал и проникнуться и не сбиться с мысли автора, а также сделать свои выводы во время передачи и согласиться или не согласиться с автором. Телевидение существовало за счёт наценки с продаж телевизоров. И телезрители думали, и телевидение работало без "Мы прервёмся на несколько минут, но оставйтесь с нами".