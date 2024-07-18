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Превращение в малообразованных полудурков

Превращение в малообразованных полудурков

То, с чем я сталкиваюсь в последнее время все чаще, наводит меня на ужасающую в сущности своей мысль, от которой с завидной регулярностью дергается бровь, - люди неудержимо тупеют.

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Комментарии
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Vladimir Bogdanov
Телевидение приводит людей к фрагментарному, поверхносстному мышлению. Постоянное прерывание программы на рекламу, перескакивание с одного фрагмента передачи на другой, с рпиглашением не отходить от ТВ, т.к. будет продолжение первого, а затем и со вторым фрагментом происходит то же самое. &quot;Мы прервёмся на несколько минут, но оставйтесь с нами&quot;. Минуты прошли, а мысль потеряна или совсем ушла. Вот и всё. В советском телевидении не было рекламы. Человек внимательно следил за передачей, успевал и проникнуться и не сбиться с мысли автора, а также сделать свои выводы во время передачи и согласиться или не согласиться с автором. Телевидение существовало за счёт наценки с  продаж телевизоров. И телезрители думали, и телевидение работало без &quot;Мы прервёмся на несколько минут, но оставйтесь с нами&quot;.
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8 час.
Игорь Костоглод
Я заметил, что дикторы ТВ каждый вечер навязчиво советуют &quot;не пропустить долгожданный&quot; очередной нескончаемый сериал под разными названиями. Который не имеет никаких художественных достоинств, тупой и скучный, сделанный дебилами для дебилов за ёпнутые государственные деньги. Его задача навязать тупой и примитивный образ жизни, мыслей и поступков. Так что отуплением занимается в первую очередь государство. А как трогательно  у нас заботятся о всяких идиотах, создают им комфортные условия для размножения. Все инструкции к бытовым приборам просто пронизаны заботой о придурках.
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Семен Демин
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