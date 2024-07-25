PT: хакеры с 2020 года массово шпионят в Юго-Восточной Азии

Наиболее кибератакуемыми странами Юго-Восточной Азии являются Филиппины и Вьетнам. Самые уязвимые отрасли при этом – государственные учреждения, телекоммуникационные компании и военно-промышленный комплекс.
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