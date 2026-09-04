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Более 300 компаний из США продолжают работать в России

Более 300 компаний из США продолжают работать в России

Больше 300 американских компаний продолжают работать на рынке России и не собираются уходить. Об этом заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

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