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Овечкин повторил достижение Федорова среди игроков "Вашингтона" старше 38 лет

Овечкин повторил достижение Федорова среди игроков "Вашингтона" старше 38 лет

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин по итогам игры регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Айлендерс" повторил достижение Сергея Федорова, который в настоящее время тренирует столичный ЦСКА.

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