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«Олегов день» в Старой Ладоге: 12 сентября – фестиваль трех эпох и рыцарских сражений

«Олегов день» в Старой Ладоге: 12 сентября – фестиваль трех эпох и рыцарских сражений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября, ФедералПресс. 12 сентября в Старой Ладоге пройдет первый фестиваль «Олегов день» – масштабное историко-культурное событие на поле «Урочище Победище».

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