ФАС запросила данные 10 федеральных торговых сетей по ценам на яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила территориальным органам собрать данные для проведения анализа обоснованности установления компаниями — производителями яиц оптово-отпускных цен, сообщили «Известиям» в ведомстве.
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