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ФАС запросила данные 10 федеральных торговых сетей по ценам на яйца

ФАС запросила данные 10 федеральных торговых сетей по ценам на яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила территориальным органам собрать данные для проведения анализа обоснованности установления компаниями — производителями яиц оптово-отпускных цен, сообщили «Известиям» в ведомстве.

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