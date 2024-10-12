Мои комплименты Петеру Сийярто – главе МИД Венгрии

Давно у меня сложилось впечатление, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто очень умный дипломат, хоть и молодой ещё (46 лет для политика такого масштаба, согласитесь, молодо-зелено)), по сравнению с другими корифеями дипломатии.
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