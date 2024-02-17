Вышневолоцкий округ готовится к выборам Президента РФ

13 февраля глава Вышневолоцкого городского округа Наталья Рощина провела заседание рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов президента Российской Федерации на территории Вышневолоцкого городского округа Тверской области.
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