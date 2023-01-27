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Киран Триппьер: «Месси – лучший, против кого я играл. Это волшебник на поле. У него не отобрать мяч»

Киран Триппьер назвал Лионеля Месси лучшим футболистом, против которого он играл. «Лучший футболист, против которого я играл, – это Месси, конечно.

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