Киран Триппьер: «Месси – лучший, против кого я играл. Это волшебник на поле. У него не отобрать мяч»

Киран Триппьер назвал Лионеля Месси лучшим футболистом, против которого он играл. «Лучший футболист, против которого я играл, – это Месси, конечно.
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