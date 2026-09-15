Российские бойцы установили контроль над населенным пунктом Ольховатка в Харьковской области

Группировка войск «Север» установила контроль над населенным пунктом Ольховатка Харьковской области. Кадры боевой работы публикует Минобороны России.
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