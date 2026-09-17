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Аргументы и Факты

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Трамп допустил, что конфликт с Ираном могут урегулировать до выборов в США

Трамп допустил, что конфликт с Ираном могут урегулировать до выборов в США

Конфликт США с Ираном может быть урегулирован ещё до промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в начале ноября, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

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