США направили Украине и Израилю больше денег, чем людям, пострадавшим от ураганов

Американцы получат в 53,65 раза меньше средств, чем эти страны Американское правительство направило Украине и Израилю за последний год в 50 раз больше средств, чем гражданам США, которые пострадали от ураганов «Милтон» и «Хелен», подсчитало РИА Новости, опираясь на открытые данные.
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