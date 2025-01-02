Трамп vs глобалисты: битва за Европу. Прогнозы и размышления о возможном развитии событий в 2025 году

Юрий Ильинов

Молдавский политик Шор призвал постсоветские страны начать воссоединение Один из лидеров молдавской оппозиции Илан Шор в своем новогоднем обращении к жителям Молдавии призвал страны бывшего Советского Союза начать в новом году воссоединение. Я обращаюсь ко всем постсоветским странам и, конечно, к жителям родной Молдовы… В новом году я желаю нам всем восстановить единое экономическое и политическое пространство. Чтобы мы были также сильны, как когда-то. Чтобы мир нас боялся и знал, что постсоветские страны трогать нельзя. Уверен, что 2025 год станет годом, когда мы начнем воссоединение, настоящее, не на словах. В нем наша сила и процветание, наша достойная жизнь - сказал Шор. Политик отметил, что Запад ведет политику на разъединение бывших советских республик, что приводит лишь к ухудшению жизни людей на постсоветском пространстве. Все это продолжается последние десятилетия. Нужно вспомнить об общих корнях и истории и не допустить раскола, которого так хочет Запад, добавил молдавский оппозиционер. В апреле 2024 года в Москве Илан Шор на съезде молдавских политиков, поддерживающих вступление Молдовы в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), объявил о создании оппозиционного политического блока «Победа», чтобы «бросить вызов» действующему прозападному президенту страны Майе Санду и ее правительству.