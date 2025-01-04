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Юбилейный, десятый фестиваль «Кукморские валенки» ждет гостей 5 января

Юбилейный, десятый фестиваль «Кукморские валенки» ждет гостей 5 января

Завтра, 5 января, в 10 часов утра на Комсомольской площади города Кукмора состоится торжественное открытие юбилейного, десятого по счету Всероссийского фестиваля — ярмарки народного творчества «Кукморские валенки».

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