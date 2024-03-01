Новые пошлины на уголь введены с марта Согласно постановлению Правительства РФ, с 1 марта вводятся гибкие пошлины на уголь, привязанные к курсу рубля.
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Новые пошлины на уголь введены с марта Согласно постановлению Правительства РФ, с 1 марта вводятся гибкие пошлины на уголь, привязанные к курсу рубля.
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