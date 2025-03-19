В Госдуму внесут законопроект о штрафах за оскорбление медработников

Представители партии «Справедливая Россия — За правду» в Государственной Думе планируют внести на рассмотрение законопроект, который предусматривает административную ответственность за оскорбление и унижение медицинских работников во время исполнения ими своих обязанностей.
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