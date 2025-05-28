«Они нам больше не страшны»: в России ответили на решение Запада по ударам ВСУ вглубь РФ

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Комментарии
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владимир Сырников
Сколько можно трепаться, по поводу предупреждений Западу. Не пора ли принЯть действенные меры к Западу, вместо пустых обещаний и предупреждений! Бездействие ведь порождает безответственность с их стороны. А, в глазах Запада мы выглядим, как медведь без зубов, не представляющим в общем-то никакой опасности, а потому можно бить этого медведя хоть томагавками, хоть простой палкой! Россиян просто унижают публично, а руководству до этого, нет никакого дела !
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1 час.
Eduard
Их просто собьют!
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44 мин.
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