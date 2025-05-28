Картаполов связал с успехами СВО решение Германии по дальним ударам для Украины Решение властей Германии разрешить Украине дальние удары своим оружием по российской территории означает, что Россия успешно выполняет задачи военной операции.
«Они нам больше не страшны»: в России ответили на решение Запада по ударам ВСУ вглубь РФ
Комментарии
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владимир Сырников
Сколько можно трепаться, по поводу предупреждений Западу. Не пора ли принЯть действенные меры к Западу, вместо пустых обещаний и предупреждений! Бездействие ведь порождает безответственность с их стороны. А, в глазах Запада мы выглядим, как медведь без зубов, не представляющим в общем-то никакой опасности, а потому можно бить этого медведя хоть томагавками, хоть простой палкой! Россиян просто унижают публично, а руководству до этого, нет никакого дела !
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1 час.
Eduard
Их просто собьют!
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44 мин.
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