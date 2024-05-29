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Северная Корея отправила Южной 150 воздушных шаров с навозом. Зачем она это сделала?

Северная Корея отправила Южной 150 воздушных шаров с навозом. Зачем она это сделала?

Северная Корея (КНДР) учинила очередную провокацию в адрес Южной Кореи, отправив на ее территорию более 150 воздушных шаров с навозом Как сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Сеула, воздушные шары, наполненные пластиковыми бутылками, батарейками, элементами обуви и даже навозом, начали пересекать границу вечером во вторник.

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