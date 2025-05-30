Сохранение темпов мобилизации без «бусификации» на Украине перестало быть возможным В украинской Раде комментируют темпы мобилизации в стране.
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Сохранение темпов мобилизации без «бусификации» на Украине перестало быть возможным В украинской Раде комментируют темпы мобилизации в стране.
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