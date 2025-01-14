Доминиканская республика решила сохранить пошлины на импорт риса

Закон, направленный на обеспечение продовольственной безопасности страны, который остановит поэтапную отмену таможенных пошлин и квот, подписал президент Доминиканской Республики Луис Абинадер, 14 января сообщило издание World Grain.
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