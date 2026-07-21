Посредники предложили Ирану и США прекратить огонь на десять дней

Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники в переговорах между США и Ираном представили предложение о десятидневном прекращении огня, однако американская сторона не исключает возвращения к полномасштабным боевым действиям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии