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Пятый канал

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Посредники предложили Ирану и США прекратить огонь на десять дней

Посредники предложили Ирану и США прекратить огонь на десять дней

Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники в переговорах между США и Ираном представили предложение о десятидневном прекращении огня, однако американская сторона не исключает возвращения к полномасштабным боевым действиям.

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Владимир
Оплаченные янкесами &quot;Посредники&quot;, в надежде, что 10-ти дней хватит для доставки новой партии ракет на БВ из США, предлагают &quot;перемирие&quot; под обещания Трампа в очередную &quot;пятницу&quot;...
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