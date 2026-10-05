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Конте о финансах европейских лиг: «В Англии стреляют из базуки, остальные все еще пользуются пистолетом. Но тратить деньги нужно грамотно»

Антонио Конте заявил, что его привлекает перспектива снова поработать в Англии. 57-летний тренер отметил, что ни одна другая европейская лига не обладает такими финансовыми возможностями, как клубы АПЛ .

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