Как правильно загадать желание на церковный праздник Николая Чудотворца, отмечаемый 19 декабря 2023 года Татьяна Орлонская 19 декабря 2023 года православные верующие отмечают День Николая Чудотворца, также известный как Никола Зимний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии