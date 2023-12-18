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Как правильно загадать желание на церковный праздник Николая Чудотворца, отмечаемый 19 декабря 2023 года

Как правильно загадать желание на церковный праздник Николая Чудотворца, отмечаемый 19 декабря 2023 года

Как правильно загадать желание на церковный праздник Николая Чудотворца, отмечаемый 19 декабря 2023 года Татьяна Орлонская 19 декабря 2023 года православные верующие отмечают День Николая Чудотворца, также известный как Никола Зимний.

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