Глава Rheinmetall предложил ЕС подумать о ПРО по типу «Железного купола»

Генеральный директор немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что европейским государствам необходимо подумать о создании системы противоракетной обороны (ПРО) по типу израильского «Железного купола».
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