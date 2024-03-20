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Глава Rheinmetall предложил ЕС подумать о ПРО по типу «Железного купола»

Глава Rheinmetall предложил ЕС подумать о ПРО по типу «Железного купола»

Генеральный директор немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что европейским государствам необходимо подумать о создании системы противоракетной обороны (ПРО) по типу израильского «Железного купола».

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