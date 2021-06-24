Инициатива развития отношений сотрудничества и партнерства в области вакцин в рамках “Пояса и пути”

Пекин, 23 июня /Синьхуа/ -- Афганистан, Бангладеш, Бруней, Камбоджа, Чили, Китай, Колумбия, Фиджи, Индонезия, Казахстан, Кыргызстан, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Пакистан, Филиппины, Саудовская Аравия, Сингапур, Соломоновы Острова, Шри-Ланка, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и Вьетнам на состоявшейся 23 июня 2021 года встрече высокого уровня по международному сотрудничеству в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках инициативы “Пояс и путь” выступили с совместной инициативой развития отношений сотрудничества и партнерства в области вакцин.