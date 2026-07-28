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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Футбольная ассоциация Англии была не в курсе планов ФИФА продать доли в чемпионате мира. Эта тема не обсуждалась на встрече перед ЧМ

Футбольная ассоциация Англии (FA) не была не осведомлена о планах ФИФА продать часть прав на чемпионат мира внешним инвесторам, сообщает журналист Sky News Роб Харрис.

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