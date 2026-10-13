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Царьград

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В Самаре на Безымянке впервые прошел «Том Сойер Фест»

В Самаре на Безымянке впервые прошел «Том Сойер Фест»

На фасаде библиотеки №16 на улице Краснодонской, 13 в Промышленном районе Самары 12 октября открыли мозаичное панно «Мозаика», собранное местными жителями из вторсырья.

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