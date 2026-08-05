Робот-разведчик получил шанс спуститься в 133-метровый лунный колодец у места посадки «Аполлона-11»

NASA финансирует проект LUX — зависающий на оптическом волокне зонд, который пройдёт сквозь провал в Море Спокойствия в гигантскую лавовую трубку, скрытую под поверхностью ЛуныВ июле 2026 года NASA выделило компании Stone Aerospace $175 000 на девятимесячное исследование концепции создания робота, способного зависнуть над жерлом лунного провала и уйти в подповерхностные пустоты.