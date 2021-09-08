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Настроить индивидуальный тариф смогут абоненты "Ростелекома"

Настроить индивидуальный тариф смогут абоненты "Ростелекома"

"Ростелеком" значительно усовершенствовал линейку конвергентных тарифов, которые включают в себя четыре основные услуги: домашний интернет, интерактивное ТВ, мобильную связь и онлайн-кинотеатр.

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