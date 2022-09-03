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Песков заявил, что Путин не планирует встречаться с Орбаном в Москве

Песков заявил, что Путин не планирует встречаться с Орбаном в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу, 3 сентября, заявил, что встреча Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который прилетит сегодня в Москву, не планируется.

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