© Bernhard Classen/Global Look PressДвое школьников из Генуи в Италии стали фигурантами дела о так называемом «порномести» (revenge porn) после того, как создали откровенные изображения с лицами своих учительниц.
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