Захарова: США не могли не знать о подготовке движением ХАМАС атаки на Израиль

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказала мнение, что США, которые обладают широкой разведывательной сетью на Ближнем Востоке, во владении которых в том числе находятся космические спутники, не могли не знать о подготовке нападения радикальным палестинским движением ХАМАС на Израиль.