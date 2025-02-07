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Царьград

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Русские туристы в панике: Таиланд вводит новые правила въезда в страну

Русские туристы в панике: Таиланд вводит новые правила въезда в страну

Новые правила въезда в Таиланд вызывают панику и вопросы у многих туристов. С чем им придётся столкнуться, читайте в материале "Царьграда"Согласно информации издания Thaiger, с 1 мая туристам, въезжающим в Таиланд, придётся оформлять цифровую карту.

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