Русские туристы в панике: Таиланд вводит новые правила въезда в страну

Новые правила въезда в Таиланд вызывают панику и вопросы у многих туристов. С чем им придётся столкнуться, читайте в материале "Царьграда"Согласно информации издания Thaiger, с 1 мая туристам, въезжающим в Таиланд, придётся оформлять цифровую карту.