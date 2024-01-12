«Поддержало туристическую отрасль и позволило развиваться быстрее». Новые форматы крымского отдыха

Туризм - одна из самых быстроразвивающихся отраслей экономики в России. В 2023 году на создание инфраструктуры, повышение доступности отдыха крымчан в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» было направлено 2 629,6 млн рублей, из которых освоено 2 615,6 млн руб.