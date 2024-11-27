В Госдуму внесут законопроект об освобождении от НДФЛ выплат за больничный

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков предложили освободить от НДФЛ пособия по временной нетрудоспособности.
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