Житель Камчатки бил двух детей сожительницы током и устраивал спарринги

Житель Петропавловска-Камчатского обвиняется в жестоком обращении с детьми под предлогом их воспитания и образования бил двух маленьких сыновей сожительницы, в том числе электрошокером, лишал их еды и устраивал между ними спарринги.
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