Путин в разговоре с Макроном обвинил Киев в саботаже Минских соглашений

В ходе телефонных переговоров между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, состоявшиеся по инициативе французского лидера, были затронуты такжне и вопросы «внутриукраинского кризиса», сообщает пресс-служба Кремля.