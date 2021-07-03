Южный Федеральный

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Путин в разговоре с Макроном обвинил Киев в саботаже Минских соглашений

Путин в разговоре с Макроном обвинил Киев в саботаже Минских соглашений

В ходе телефонных переговоров между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, состоявшиеся по инициативе французского лидера, были затронуты такжне и вопросы «внутриукраинского кризиса», сообщает пресс-служба Кремля.

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