В ГД попросили Любимову учредить премию имени Летова для патриотических певцов

Зампред комитета Государственной думы России по защите семьи Виталий Милонов обратился к российскому министру культуры Ольге Любимовой с предложением учредить в стране государственную премию имени музыканта Егора Летова для патриотических исполнителей.
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