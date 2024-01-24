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В ГД попросили Любимову учредить премию имени Летова для патриотических певцов

В ГД попросили Любимову учредить премию имени Летова для патриотических певцов

Зампред комитета Государственной думы России по защите семьи Виталий Милонов обратился к российскому министру культуры Ольге Любимовой с предложением учредить в стране государственную премию имени музыканта Егора Летова для патриотических исполнителей.

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