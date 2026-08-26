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Нижегородская правда

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В Нижнем Новгороде обсудили будущее малой авиации

В Нижнем Новгороде обсудили будущее малой авиации

Нижегородская область может стать площадкой для развития отечественной малой авиации. Перспективы отрасли обсудили в столице Приволжья на круглом столе, который провёл министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов.

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