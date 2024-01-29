Роспотребнадзор поделился правилами гигиены гаджетов

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно ухаживать за гаджетами, чтобы не подхватить инфекции. Как сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора, россияне отлично знают, что после улицы стоит вымыть руки, чтобы избавить себя от микробов.