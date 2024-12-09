Глава Ставрополья рассказал о начале производства семян сахарной свеклы

СТАВРОПОЛЬ, 9 декабря, ФедералПресс. Развитие импортозамещения в семеноводстве в ставропольском АПК обсудили на еженедельном совещании в правительстве края под председательством губернатора Владимира Владимирова.
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