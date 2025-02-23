Глава МИД Сибига резко отреагировал на отказ США в ООН осуждать действия России

Министр иностранных дел Украины на своей странице в соцсети Х резко отреагировал на информацию о том, что США в ООН решили не обвинять Россию в начале конфликта на Украине и склоняют другие страны к блокированию украинской резолюции по конфликту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии