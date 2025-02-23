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Глава МИД Сибига резко отреагировал на отказ США в ООН осуждать действия России

Глава МИД Сибига резко отреагировал на отказ США в ООН осуждать действия России

Министр иностранных дел Украины на своей странице в соцсети Х резко отреагировал на информацию о том, что США в ООН решили не обвинять Россию в начале конфликта на Украине и склоняют другие страны к блокированию украинской резолюции по конфликту.

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Комментарии
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s
sorsw
Он из какого мида будет-то?
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21 час.
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