Идеалистов кидают и используют, а историю пишут прагматики...

С Америкой бесполезно договариваться. Америку можно только купить. Показать выгоду... Ищите мотивацию! Не обязательно для всей Америки, можно конкретно для Дони))))

Этот мем был состряпан с Ельциным, а сейчас в него вставили Путина, противно...

ВА

Владимир Акулов

Это Трамп хочет ЗАРАБОТАТЬ для США величие с помощью прибыльной экономики...С помощью денег... Но США не надо особенно тщиться -стараться заработать деньги...Они печатают для себя *Эвересты* долларов , резервную валюту , в сущности , бумажное золото...Зачем работать ? ! Проще печать доллары и с их помощью захватывать ВЛАСТЬ и все ценное во сем мире ! Так думают Ротшильды-глобалисты ...И глобалисты уничтожат Трампа , прикрывшего для них богатейшую долларовую кормушку.