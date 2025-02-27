ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 372 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Кузнецов
    Что твориться в стране................Это родительское ...
  • Алла Зотова
    Когда Сабянин наведет порядок в Москве? Хотя подобное не только в Москве! А вот Батька бы такого не допустил!Ты не прав, Мурод...
  • Чужестранка
    Извинения не должны прини маться! Урод пусть живёт у себя на родине...Ты не прав, Мурод...

Идеалистов кидают и используют, а историю пишут прагматики...

Идеалистов кидают и используют, а историю пишут прагматики...

Читать истерику любителей простых, понятных и неправильных решений, связанную со свежими предложениями Путина в адрес США (там редкозёмы, экономическое освоение новых исторических территорий и т.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Смирнова
С Америкой бесполезно договариваться. Америку можно только купить. Показать выгоду... Ищите мотивацию! Не обязательно для всей Америки, можно конкретно для Дони))))
Ответить
8 час.
Николай Арзамасцев
Этот мем был состряпан с Ельциным, а сейчас в него вставили Путина, противно...
Ответить
5 час.
ВА
Владимир Акулов
Это  Трамп хочет  ЗАРАБОТАТЬ    для  США   величие с  помощью  прибыльной  экономики...С  помощью  денег... Но  США  не  надо  особенно  тщиться  -стараться  заработать  деньги...Они  печатают  для  себя  *Эвересты*  долларов  ,  резервную  валюту  ,  в  сущности  , бумажное  золото...Зачем  работать  ? !  Проще  печать  доллары  и  с  их  помощью  захватывать ВЛАСТЬ и  все  ценное     во  сем  мире  ! Так  думают  Ротшильды-глобалисты  ...И  глобалисты  уничтожат  Трампа  ,  прикрывшего  для  них  богатейшую  долларовую  кормушку.
Ответить
3 час.
наверх