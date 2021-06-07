Ночной обзор: ограничение заграничных перевозок, воссоздание снов, траты на мобильную связь

В России могут ограничить перевозки на заграничные курорты. Росавиация и Ростуризм намерены закрыть лазейку для туроператоров, которые направляют клиентов грузопассажирскими рейсами в страны, с которыми еще не возобновлено регулярное авиасообщение.
В России могут ограничить перевозки на заграничные курорты. Росавиация и Ростуризм намерены закрыть лазейку для туроператоров, которые направляют клиентов грузопассажирскими рейсами в страны, с которыми еще не возобновлено регулярное авиасообщение.
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