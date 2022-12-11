Чем отличается успешный человек от неуспешного?

Успешный человек — это сформированная личность с набором эффективных убеждений, способностью анализировать информацию, обладающий критическим мышлением, целеустремленностью и ответственностью за себя, свои поступки и действия.
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