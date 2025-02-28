Зеленский прилетел в США: ожидается сделка о редкоземельных на $20 млрд

Самолёт Зеленского приземлился в США на авиабазе «Эндрюс». Визит связан с предстоящей встречей с Дональдом Трампом 28 февраля, где планируется подписание соглашения о редкоземельных металлах, что может принести США $20 млрд прибыли.
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