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Зеленский прилетел в США: ожидается сделка о редкоземельных на $20 млрд

Зеленский прилетел в США: ожидается сделка о редкоземельных на $20 млрд

Самолёт Зеленского приземлился в США на авиабазе «Эндрюс». Визит связан с предстоящей встречей с Дональдом Трампом 28 февраля, где планируется подписание соглашения о редкоземельных металлах, что может принести США $20 млрд прибыли.

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